Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Prosecco DOC Imoco Volley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Prosecco DOC Imoco Volley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'dan Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenildi. İki takım da yarı finale yükselirken, Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank'la eşleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 19:08
Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Prosecco DOC Imoco Volley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Prosecco DOC Imoco Volley 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Başa baş geçen üçüncü seti İtalyan ekibi 25-22 alarak 2-1 üstünlük sağlarken, son seti de 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Prosecco DOC Imoco Volley, aldığı galibiyetle grubunu ilk sırada, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıkmayı başardı.

A Grubu'nun birincisi Prosecco DOC Imoco Volley'in yarı finaldeki rakibi, B Grubu'nda Gerdau Minas (Brezilya) ile Kuanysh Club (Kazakistan) arasında oynanacak günün ikinci maçı sonunda belli olacak.

Salon: Antalya

Hakemler: David Fernandes Fuentes (İspanya), Stanislava Simic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kısal (Heyrman, Ognjenovic, Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Tuna Aybüke Özel)

Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro)

Setler: 18-25, 25-21, 22-25, 18-25)

Süre: 103 dakika (25, 26, 28, 24)

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