Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT ile İlbank 4. hafta mücadelesinde karşılaştı. İlk seti 25-23 kaybeden PTT, daha sonra maça ağırlığını koydu. 25- 16, 25-15 ve 25-10'luk set skorlarıyla 3-1 kazanmayı başardı. Başkent ekibi 3. galibiyetini aldı. İlbank ise 4. maçında da kaybetti.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT ile İlbank 4. hafta mücadelesinde karşılaştı. İlk seti 25-23 kaybeden PTT, daha sonra maça ağırlığını koydu. 25- 16, 25-15 ve 25-10'luk set skorlarıyla 3-1 kazanmayı başardı. Başkent ekibi 3. galibiyetini aldı. İlbank ise 4. maçında da kaybetti.