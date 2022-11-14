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PTT döndü

Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT ile İlbank 4. hafta mücadelesinde karşılaştı. İlk seti 25-23 kaybeden PTT, daha sonra maça ağırlığını koydu. 25- 16, 25-15 ve 25-10'luk set skorlarıyla 3-1 kazanmayı başardı. Başkent ekibi 3. galibiyetini aldı. İlbank ise 4. maçında da kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
PTT döndü
Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT ile İlbank 4. hafta mücadelesinde karşılaştı. İlk seti 25-23 kaybeden PTT, daha sonra maça ağırlığını koydu. 25- 16, 25-15 ve 25-10'luk set skorlarıyla 3-1 kazanmayı başardı. Başkent ekibi 3. galibiyetini aldı. İlbank ise 4. maçında da kaybetti.
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