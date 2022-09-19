Halkbank zirvede

Ankara'da düzenlenen Başkent Dörtlü Dostluk Voleybol Turnuvası'nda kupayı, finalde Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenen Halkbank kazandı... Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) merkez salonunda düzenlenen Başkent Dostluk Turnuvası cumartesi günü oynanan üçüncülük ve final karşılaşmaları ile sona erdi. Turnuvanın finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup eden Halkbank birinciliği elde etti.



RÖVANŞI ALDI

Çekişmeli mücadelede 25-21, 25-20 ve 25-18'lik setlerle rakibini deviren Halkbank, geçen sezonki play-off finalinin rövanşını da almış oldu. Halkbank bu galibiyetle 1 Ekim'de start alacak yeni sezon öncesi şampiyonluk için iddialı olduğunu gösterdi. Öte yandan turnuvada Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Spor Toto da üçüncülüğü kazandı.



VAKIFBANK'IN 'YILDIZLARI' PARLIYOR

Yıldız Kızlar İstanbul Süper Ligi start aldı. Vakıfbank C Grubu'ndaki ilk maçında Ünsped'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Setler 25-11, 25-6 ve 25-8 sonuçlandı. Rakibine sadece 25 sayı imkanı tanıyan Vakıfbank'ın yıldız kızları göz doldururken, karşılaşmanın ardından galibiyeti kutladı.