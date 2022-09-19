Haberler Voleybol Halkbank zirvede

Halkbank zirvede

Başkent Dostluk Turnuvası’nda Ziraat Bank Kart’ı 3-0 yenerek birinci olan Halkbank, lig öncesi rakiplerine ‘gözdağı’ verdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Halkbank zirvede

Ankara'da düzenlenen Başkent Dörtlü Dostluk Voleybol Turnuvası'nda kupayı, finalde Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenen Halkbank kazandı... Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) merkez salonunda düzenlenen Başkent Dostluk Turnuvası cumartesi günü oynanan üçüncülük ve final karşılaşmaları ile sona erdi. Turnuvanın finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup eden Halkbank birinciliği elde etti.


RÖVANŞI ALDI
Çekişmeli mücadelede 25-21, 25-20 ve 25-18'lik setlerle rakibini deviren Halkbank, geçen sezonki play-off finalinin rövanşını da almış oldu. Halkbank bu galibiyetle 1 Ekim'de start alacak yeni sezon öncesi şampiyonluk için iddialı olduğunu gösterdi. Öte yandan turnuvada Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Spor Toto da üçüncülüğü kazandı.


VAKIFBANK'IN 'YILDIZLARI' PARLIYOR
Yıldız Kızlar İstanbul Süper Ligi start aldı. Vakıfbank C Grubu'ndaki ilk maçında Ünsped'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Setler 25-11, 25-6 ve 25-8 sonuçlandı. Rakibine sadece 25 sayı imkanı tanıyan Vakıfbank'ın yıldız kızları göz doldururken, karşılaşmanın ardından galibiyeti kutladı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig rekorunu kırdı! Avrupa'da PSG'nin ardından 2. sıraya yerleşti...
Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi
Çarpıcı Mata sözleri: Evde otururken gelmedi
Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güzel bir sezon olacak
Eda Erdem MVP’ye aday
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
GTA 6 sızıntı videosu doğrulandı! Ünlü muhabirden paylaşım geldi
Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galibiyeti böyle yorumladı: Avcı bu ligin Mourinho'su! Galibiyeti böyle yorumladı: Avcı bu ligin Mourinho'su! 07:30
F.Bahçe'ye büyük övgü! "Söyleyecek sözümüz yok" F.Bahçe'ye büyük övgü! "Söyleyecek sözümüz yok" 07:01
Tribünler boş kaldı Tribünler boş kaldı 06:02
Albayrak’tan öğrencilere jest Albayrak’tan öğrencilere jest 01:19
EuroBasket 2022'de şampiyon İspanya EuroBasket 2022'de şampiyon İspanya 00:54
A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik! A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik! 00:54
Daha Eski
Jesus: Eğer sezon bittiğinde... Jesus: Eğer sezon bittiğinde... 00:53
Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor! Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor! 00:53
Penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:52
F.Bahçe Kadıköy'de çok farklı! F.Bahçe Kadıköy'de çok farklı! 00:52
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:52
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o müdahale Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o müdahale 00:51