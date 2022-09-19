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Arkas şampiyon

TSYD İzmir Kupası’nı Arkas Spor kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Arkas şampiyon

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın altıncı ve son karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti. Toplam 4 takımın yer aldığı turnuvayı 3 galibiyetle namağlup tamamlayan Arkas Spor organizasyonu birinci sırada tamamladı. Son gün Dinamo Bükreş'i 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta'nın ikinciliği elde ettiği organizasyonda Romanya temsilci Dinamo Bükreş üçüncü, Altekma da dördüncü oldu. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen törenle Arkas Spor'a kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.

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