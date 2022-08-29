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TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda İtalya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri 2. maçında kritik karşılaşmaya çıkacak. Sporseverler Türkiye - İtalya maçı ile ilgili tüm detayları merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:46
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya voleybol maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 22:15'te TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak. Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, E Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı.

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Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta?
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