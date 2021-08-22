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Türkiye İsveç CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye Ukrayna maçı heyecanı yaşanacak... CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti. D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Ukraynayı 3-0 yenen milli takım, 3. maçında İsveç ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:13 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:14
Türkiye İsveç CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan ve Ukrayna'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında İsveç ile mücadele edecek. Peki, Türkiye İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye İsveç maçı 22 Ağustos Pazar günü saat TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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