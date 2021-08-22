Türkiye İsveç CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan ve Ukrayna'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında İsveç ile mücadele edecek. Peki, Türkiye İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye İsveç maçı 22 Ağustos Pazar günü saat TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.