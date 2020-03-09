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09 Mart 2020, Pazartesi
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Karda voleybol keyfi

Karda voleybol keyfi

Son yılların en çetin kışının yaşandığı 'te bir araya gelen antrenörler, karı eğlenceye dönüştürmek için bir etkinlik gerçekleştirdi.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı 'te bir araya gelen antrenörler, karı eğlenceye dönüştürmek için bir etkinlik gerçekleştirdi. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Rahva bölgesinde "kar voleybolu" turnuvası düzenledi. Sporcuların şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.
  1. 9.3.2020
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