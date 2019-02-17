Galatasaray'dan kıl payı galibiyet
Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Burhan İlhan, Gürkan Gül
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)
Galatasaray: Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Antonov, Ufuk Minici, Melih Sıratca)
Setler: 25-21, 15-25, 25-27, 25-17, 11-15
Süre: 125 dakika (28, 23, 33, 27,14)
- 17.2.2019 19:07
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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