Galatasaray'dan kıl payı galibiyet
17 Şubat 2019, Pazar
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'dan kıl payı galibiyet

Galatasaray'dan kıl payı galibiyet

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında , deplasmanda Tokat 'yi 3-2 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Burhan İlhan, Gürkan Gül

Tokat : Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, (Semih Çelik, Mert Tetik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)

: Gergye, Duff, Selçuk Keskin, , Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, , , Muzaffer Yönet, Antonov, Ufuk Minici, Melih Sıratca)

Setler: 25-21, 15-25, 25-27, 25-17, 11-15

Süre: 125 dakika (28, 23, 33, 27,14)

  1. 17.2.2019 19:07
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