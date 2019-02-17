Maliye Piyango Halkbank'a diş geçiremedi
17 Şubat 2019, Pazar
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'a diş geçiremedi

Maliye Piyango Halkbank'a diş geçiremedi

Voleybol Efeler Ligi'ndeki başkent derbisinde , 'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbay, İbrahim Ünal

: Sabit Karaağaç, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Deniz , Kolev (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)

: Faik Samet Güneş, Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, , Hakkı Çapkınoğlu)

Setler: 23-25, 27-29, 21-25

Süre: 86 dakika (25, 34, 27)

  1. 17.2.2019 19:11
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