Maliye Piyango Halkbank'a diş geçiremedi
Voleybol Efeler Ligi'ndeki başkent derbisinde Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nurper Özbay, İbrahim Ünal
Maliye Piyango: Sabit Karaağaç, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Deniz Ali Yılmaz, Kolev (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)
Halkbank: Faik Samet Güneş, Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 23-25, 27-29, 21-25
Süre: 86 dakika (25, 34, 27)
- 17.2.2019 19:11
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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