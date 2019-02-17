Eczacıbaşı Beşiktaş'a acımadı
17 Şubat 2019, Pazar
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Eczacıbaşı 'a acımadı

Eczacıbaşı Beşiktaş'a acımadı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında , 'ı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut,

: Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Ezgi Dilik)

: Jerkov, , Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Zeynep Üzen, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 78 dakika (25, 23, 30)

  1. 17.2.2019 21:59
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