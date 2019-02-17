Eczacıbaşı Beşiktaş'a acımadı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Ezgi Dilik)
Beşiktaş: Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Zeynep Üzen, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz)
Setler: 25-19, 25-16, 25-19
Süre: 78 dakika (25, 23, 30)
- 17.2.2019 21:59
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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