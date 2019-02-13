Galatasaray'ın filedeki rakibi Lindemans
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'ın filedeki rakibi Lindemans

Galatasaray'ın filedeki rakibi Lindemans

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, 4'lü final turu rövanş maçında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

Erkek Voleybol Takımı, 4'lü final turu rövanş maçında yarın 'nın Lindemans ekibine konuk olacak.

Aalst kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

'daki ilk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, yarınki müsabakadan puan alması durumunda yarı finale yükselecek.

Belçika ekibinin 3-0 veya 3-1'lik galibiyetleri halinde ise turu geçecek tarafı, maçın sonunda oynanacak altın set belirleyecek.

Eşleşmede turu geçecek ekip, yarı finalde Ford Store Levoranta Sastamala (Finlandiya)-Kuzbass Kemerovo () eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

  1. 13.2.2019 10:23
  2. Güncelleme: 13.2.2019 11:01
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