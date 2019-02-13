Galatasaray'ın filedeki rakibi Lindemans
Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi ile karşılaşacak.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Lindemans ekibine konuk olacak.
Aalst kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, yarınki müsabakadan puan alması durumunda yarı finale yükselecek.
Belçika ekibinin 3-0 veya 3-1'lik galibiyetleri halinde ise turu geçecek tarafı, maçın sonunda oynanacak altın set belirleyecek.
Eşleşmede turu geçecek ekip, yarı finalde Ford Store Levoranta Sastamala (Finlandiya)-Kuzbass Kemerovo (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
- 13.2.2019 10:23
- Güncelleme: 13.2.2019 11:01
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Galatasaray'ın filedeki rakibi Lindemans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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