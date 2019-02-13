İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Trabzonspor galibiyetiyle keyiflenen Galatasaray, bu olumlu havayı bozmadan Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçını da kazanmak istiyor. Oynadığı futbolla taraftarı mest eden sarı kırmızılılarda Fatih Terim, Benfica 11'ini belirledi. İmparatorun Avrupa arenasına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.
13 Şubat 2019 Çarşamba 09:43 Güncelleme: 13.02.2019 09:47
İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın Galatasaray, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi platformunda en son 2017-2018 sezonunda mücadele etti. 2. Eleme Turu'nda İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşan Cimbom, deplasmanda 2-0 yenilip, sahasında da 1-1 berabere kalınca kupaya temmuz ayında erken veda etmek zorunda kaldı.

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İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Avrupa'da 278. maç
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 277 karşılaşmaya çıktı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 99 kez galibiyetle ayrılırken, 106 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise 412 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde Avrupa'daki 100. galibiyetini elde edecek.

İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Bu kupada 75 kez mücadele etti
UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 75 kez boy gösterdi. Geride kalan 75 maçta sarı-kırmızılılar, rakiplerini 29 kez mağlup ederken, 22 kez sahadan yenik ayrıldı. 24 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Aslan rakip fileleri 119 kez havalandırırken, kalesinde ise 98 gole engel olamadı.

İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

1999 yılında UEFA Kupası'nı kazandı
Galatasaray, bu kupanın eski adı olan UEFA Kupası'nı 17 Mayıs 1999 tarihinde kazandı. Finalde İngiliz ekibi Arsenal'i geçen sarı-kırmızılıların başında o dönemde yine Fatih Terim bulunuyordu.

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