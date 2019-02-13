İşte Galatasaray'ın Benfica 11'i

Bu kupada 75 kez mücadele etti

UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 75 kez boy gösterdi. Geride kalan 75 maçta sarı-kırmızılılar, rakiplerini 29 kez mağlup ederken, 22 kez sahadan yenik ayrıldı. 24 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Aslan rakip fileleri 119 kez havalandırırken, kalesinde ise 98 gole engel olamadı.