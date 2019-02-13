Aydın BB'den Avrupa zaferi!
CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Yunanistan’ın AO Thiras takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Gonzales Tabares Rafael (İsp)- Stoyanov Kiril (Bul)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
AO Thiras: Anastasia, Maria, Marisa, Ana, Katarina, Panagiota, Anna, Evangelia, Alkistis, Vasiliki, Alexia, Angeliki
Başantrenör: Branko Gajic
Setler: (25-16), (25-15), (25-19)
Süre: 71 dakika (23, 22, 26 )
- 13.2.2019 21:26
-
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Aydın BB'den Avrupa zaferi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.