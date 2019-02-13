Aydın BB'den Avrupa zaferi!
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Aydın BB'den Avrupa zaferi!

Aydın BB'den Avrupa zaferi!

CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında ’ın AO Thiras takımı ile karşılaşan Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Gonzales Tabares Rafael (İsp)- Stoyanov Kiril (Bul)
: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
AO Thiras: Anastasia, Maria, Marisa, Ana, Katarina, Panagiota, Anna, Evangelia, Alkistis, Vasiliki, Alexia, Angeliki
Başantrenör: Branko Gajic
Setler: (25-16), (25-15), (25-19)
Süre: 71 dakika (23, 22, 26 )

  1. 13.2.2019 21:26
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