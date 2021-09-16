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Web Tv Video Galatasaray Lazio maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Rakibimizi iyi analiz ettik" (GS spor haberi)

Galatasaray Lazio maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Rakibimizi iyi analiz ettik" (GS spor haberi)

Galatasaray Lazio maçının ardından Fatih Terim konuştu!
16.09.2021 | 23:40

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Lazio'yu ağırladı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Galibiyetin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Presle değil baskıyla başladık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)