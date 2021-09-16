Galatasaray Lazio maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Rakibimizi iyi analiz ettik" (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Lazio'yu ağırladı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Galibiyetin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Presle değil baskıyla başladık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)