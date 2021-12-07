Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten 7-0'lık derbi sonrası Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Spor haberi... Dostluk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 7-0 gibi farklı üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in açıklamaları çok konuşuldu. Bilecik maç sonunda oyuncuları tebrik ederken, "Müthiş bir oyun oldu. Bizleri gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, Cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, 7 Aralık'ta 7 tane attık" ifadelerini kullandı.