Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Karagümrük-Beşiktaş izle

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken; ev sahibi ekip ise 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Peki; Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karagümrük-Beşiktaş maçı öncesi tüm detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.