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Web Tv Video BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri!
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri!

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri!

03.04.2022 | 23:32

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına'nın golünce Andreas Cornelius kalesinden uzaklaşan Ersin Destanoğlu'nun üzerinden topu ağlara göndermişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ersin'in goldeki hatasını değerlendirdi. Toroğlu, "Bir daha öyle çıkan kaleci bulamazsın. Olacak iş değil. Vida zaten düello ediyor. Daha neden çıkıyorsun?" dedi.

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