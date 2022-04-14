BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'den Ahmet Nur Çebi sözleri! "Aklı Şenol Güneş'te"

Beşiktaş yeni teknik patronu Valerien Ismael ile çıkışa geçti. Daha öncesinde Şenol Güneş'in de adının geçtiği siyah beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi bu iddiaları yalanları ve teknik direktörlük koltuğuna Ismael getirilmişti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Valerien Ismael ve Şenol Güneş hakkında konuştu. Uluç, "Beşiktaş camiasında genel kanı hocanın bulunması oldu. Esas hedef gelecek sezon ve bu hoca gelecek sezonun kararlarını verecek. Aynı zamanda kendi kurduğu takımla mücadele edecek. Bu bir avantaj. Peki Beşiktaş bu avantajı kullanır mı diye sorduğumuzda akla Ahmet Nur Çebi geliyor. Ahmet Nur Çebi dediğimde de aklıma Şenol Güneş geliyor. Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'in bulunmasından memnun mu emin değilim. Aklında hala Şenol Güneş vardı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)