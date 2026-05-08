Eskişehirspor finale kitlendi

3. Lig play-off 2. tur rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak. Es Es ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Ayvalıkgücü karşısında final vizesi arayacak.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
3. LİG play-off 2. tur rövanş mücadeleleri bugün oynanacak. Türk futbolunun köklü ekiplerinden Eskişehirspor, 4. Grup'ta ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği Ayvalıkgücü karşısında saat 20.00'de zorlu bir maça çıkacak. Es-Es, bir önceki turda muhteşem taraftarı önünde Balıkesirspor'u 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup ederek tur atlamıştı. 1. Grup'un play-off finalisti, 2. Grup'un play-off finalistiyle 16 Mayıs Cumartesi günü, 3. Grup'un play-off finalisti ise 4. Grup'un play-off finalistiyle 17 Mayıs Pazar günü tarafsız sahada karşı karşıya gelecek ve iki takım daha 2. Lig'e adını yazdıracak. Program şöyle: 1. Grup: 16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (1-1), 2. Grup: 20.00 Erciyes 38-Malatya Yeşilyurtspor (0-0), 3. Grup: 20.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (1-1).