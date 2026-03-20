Eskişehirspor’da hedef 11’de 11

20 Mart 2026 Cuma 06:50
3. Lig 4. Grup'ta lider Kütahya'nın 6 puan gerisinde zirve yarışı yapan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, şampiyonluğa kilitlendi. Bu hafta sahasında Tire FK'yi ağırlayacak olan Es-Es, 11'de 11 yaparak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Tire karşılaşması sonrasında 3. sıradaki Karşıyaka ve lider Kütahyaspor'la yapacağı final gibi maçlara moralli çıkmak istiyor.