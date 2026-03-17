Ateşle oynuyor!

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Balıkesirspor'a yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altay, düşme hattındaki en yakın rakibi Bornova'nın art arda aldığı mağlubiyetler sayesinde bu hafta da düşme potasına girmekten kurtuldu. Bornova, Afyonspor'u mağlup etseydi Altay, düşme hattında yer alacaktı.