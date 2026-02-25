Es-Es’te hedef 9’da 9

3. Lig 4. Grup'ta lider Kütahya'nın 8 puan gerisindeki Eskişehirspor, Denizli'den de 3 puanla dönerek 8'de 8 yapmayı başardı. Es-Es'te teknik direktör Hakan Şapçı, önlerindeki 4 haftalık kritik periyotta 3 maçı evlerinde oynayacaklarının altını çizip umut dağıttı.

2. LİG AŞKINA

Hakan Şapçı, cumartesi Afyonspor maçı başta olmak üzere tüm taraftarları stadyuma davet etti. Şapcı, zorlu yolun sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına yürekten inandığını belirterek, rehavete kapılmadan aynı disiplinli ve coşkulu oyunu sürdürmek istediklerini vurguladı.