Ahmet Yağız da gitti

Karşıyaka'da ara transfer döneminde takımdan ayrılanların sayısı 6'ya çıktı. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında Beşiktaş altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi de sanal medya hesabından açıklama yaparak takıma veda etti.
Karşıyaka'da ara transfer döneminde takımdan ayrılanların sayısı 6'ya çıktı. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında Beşiktaş altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi de sanal medya hesabından açıklama yaparak takıma veda etti.