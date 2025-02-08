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Haberler TFF 3. Lig Yasin gole hasret

Yasin gole hasret

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağı ve mali sıkıntısı yüzünden şampiyonluk yarışındaki kadrosunu takviye edemeyen Karşıyaka'da ağır sakatlıktan çıkan santrfor Yasin Ozan da beklediği patlamayı bir türlü yapamadı. İyileştikten sonra lig ve Türkiye Kupası'nda 11 maçta forma giyen Yasin, sadece 17 Kasım'daki Anadolu Üniversitesi deplasmanında ağları sarstı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Yasin gole hasret
3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağı ve mali sıkıntısı yüzünden şampiyonluk yarışındaki kadrosunu takviye edemeyen Karşıyaka'da ağır sakatlıktan çıkan santrfor Yasin Ozan da beklediği patlamayı bir türlü yapamadı. İyileştikten sonra lig ve Türkiye Kupası'nda 11 maçta forma giyen Yasin, sadece 17 Kasım'daki Anadolu Üniversitesi deplasmanında ağları sarstı.
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