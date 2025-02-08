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Haberler TFF 3. Lig Uşakspor’a tecrübeli golcü

Uşakspor’a tecrübeli golcü

Uşakspor, Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi. Ali Kuçik Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Uşakspor’a tecrübeli golcü
Uşakspor, Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi. Ali Kuçik Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.
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