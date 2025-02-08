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Uşakspor’a tecrübeli golcü
Uşakspor, Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi. Ali Kuçik Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.
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