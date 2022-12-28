Karşıyakalı Ertuğrul'dan kötü haber

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıya Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka'da Elazığspor'la oynanan ilk devrenin son maçında sakatlanan Ertuğrul'un çapraz bağlarında esneme tespit edildi.



Durumu son MR'ın ardından belli olacak 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali var. Yeşil-kırmızılılarda 2 sezondur forma giyen Ertuğrul, bu sezon ilk yarıdaki 17 maçın cezalı olmadığı 15'inde 11'de görev yapıp kadronun bankolarından oldu.



Kaf-Kaf'ta Kütahyaspor deplasmanında sakatlanıp son maçta görev yapamayan kaleci Yusuf da halen takımdan ayrı özel çalışıyor. Ara transfer döneminde ilk hamlesini 68 Aksaray Belediyespor'dan eski kanat oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndürerek yapan Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, kadro derinliğini artırmak için özellikle kanatlar ve forvet arkası olmak üzere her bölgeye takviye istiyor. İzmir temsilcisi, devre arasında ilk hazırlık maçını 31 Aralık Cumartesi günü Somaspor'la oynayıp ardından yeni yıl izni yapacak.