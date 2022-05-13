68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 3.Lig Play Off

3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ GÜN VE SAATTE?

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı 13 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da başladı.

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK 3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka TRT KURDİ'den naklen yayınlanıyor.