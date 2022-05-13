Haberler TFF 3. Lig 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 3.Lig Play Off

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 3.Lig Play Off

68 Aksaray Belediyespor ile Iğdır FK, 3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Futbolsverler, kritik maçla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm detaylar haberimizde...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 16:54
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 3.Lig Play Off

3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ GÜN VE SAATTE?

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı 13 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da başladı.

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK 3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka TRT KURDİ'den naklen yayınlanıyor.

DİĞER
Yeşilçam'ın tonton dedesi ünlü şarkıcının dayısı çıktı! Nubar Terziyan hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırdı
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat: İlacı ben içtim insanı çocuk gibi yapıyordu! Yaptığım çocukça bir şeydi
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı
Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orduspor tek golle: 1-0
Tarife değişmedi
PAEM 2022 başvuru ne zaman?
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2022
Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'dan çarpıcı itiraf! Mert Hakan'dan çarpıcı itiraf! 17:05
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı canlı izle! 16:54
Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman? 16:34
Kutlama programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler Kutlama programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler 16:10
Fırtına'da Nwakaeme bilmecesi! Şoke eden yanıt Fırtına'da Nwakaeme bilmecesi! Şoke eden yanıt 15:49
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 15:08
Daha Eski
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı 14:59
Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus... Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus... 14:40
“Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum” “Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum” 14:37
Karacabey tura yakın: 2-0 Karacabey tura yakın: 2-0 00:59
Şampiyon VakıfBank Şampiyon VakıfBank 01:02
Kasapoğlu tebrik etti Kasapoğlu tebrik etti 01:03