Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka - Yalovaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Karşıyaka - : 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, evinde düşme hattındaki 'la giriştiği gol düellosunu 3-2 kazandı, Play-Off yarışına tutundu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:14
Karşıyaka - Yalovaspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 6 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, evinde düşme hattındaki 'la giriştiği gol düellosunu 3-2 kazandı, Play-Off yarışına tutundu.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Karşıyaka'nın gollerini 4'üncü dakikada , 38'inci dakikada ve 65'inci dakikada attı. Yalovaspor'un golleri ise 7'nci dakikada Sinan ve 11'inci dakikada Turgay'dan geldi. Yeni teknik patronu yönetimindeki 3'üncü maçta ilk galibiyetini alan İzmir temsilcisi bu skorla zincir kırıp 32 puana ulaştı. Yalovaspor 15 puanla sondan ikinci sırada kaldı.

Hafta içinde Onur'un kadro dışı bırakıldığı Karşıyaka'da , ve sakatlıkları gerekçesiyle, Battal da teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı. Takıma ikinci yarıda dönüp hafta içinde deplasmanında sonradan oyana dahil olan bu sezon ilk kez 11'de forma giyerken, yedek kulübesini Cihan ve dışında altyapıdan geçen yıl ve bu sezon profesyonel yapılan gençler , , Özkan, ile doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Sol kanattan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında Mustafa Aşan kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0.

7'nci dakikada skora eşitlik geldi. Sinan, ceza sahası dışı sol çaprazından aşırtma bir vuruşla kaleci Erdoğan'ı avladı: 1-1.

11'inci dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Turgay'ın yine çaprazdan yerden sert şutu ağlara gitti: 1-2.

38'inci dakikada ev sahibi oyunu dengeledi. Sol kanattan yapılan ortaya Hakan Kuş'la birlikle yükselen kaleci Ahmet topu elinden kaçırınca Namık Barış kale önünde dokundu: 2-2.

65'inci dakikada Karşıyaka yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Sağ kanattan sıfıra inen İlyas'ın ortasını arka direkte Hakan Kuş kafayla ağlara gönderip skoru belirledi: 3-2.

SON DAKİKA