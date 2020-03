Karacabey Belediyespor şampiyonluk virajında

Kelkit Belediyespor karşısında kazanmak istediklerini belirten Başkan İsmail Ülker, "Adım adım şampiyonluğa koşan bir takıma Karacabey'i seven herkesin destek vermesini bekliyoruz. Eğer bu maçı alırsak ve bir maçı eksik Pazarspor'da evinde puan kaybederse, 6 hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, taraftarı önünde Kelkit Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 61 puanla grubunda lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, en yakın rakibi Somaspor'un 19 puan önünde yer alıyor. Yarın saat 15:00'da Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak müsabakayı Abdullah Volkan Aydın, Ferhat Dalgıç ve Muhammet Munir Dadı'dan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.



Karacabey Belediyespor, şu ana kadar evinde oynadığı 13 maçta hiç mağlup olmazken, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Play-off hedefi bulunan Kelkit Belediyespor ise, dış sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 2 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Konuk Kelkit Belediyespor, deplasmanda oynadığı son 2 maçını kazanmayı başardı.



Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, şampiyonluğa çok yaklaşan Karacabey Belediyespor'a destek vermek için tüm ilçe halkını bu maça davet etti.



Play-off hedefi bulunan konuk takımın ciddi bir ekip olduğuna dikkat çeken Ülker, "Her zaman dile getirdiğimiz gibi, tek hedefimiz şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselmektir. Sahamızda konuk edeceğimiz Kelkit Belediyespor, son haftalarda yakaladığı çıkışla play-offu zorluyor. Özellikle dış sahada topladığı puanlara baktığımızda, bizi zor bir maç bekliyor. Adım adım şampiyonluğa koşan bir takıma Karacabey'i seven herkesin destek vermesini bekliyoruz. Eğer bu maçı alırsak ve bir maçı eksik Pazarspor'da evinde puan kaybederse, 6 hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. O nedenle pazar günü stadın tıklım tıklım dolmasını istiyoruz. Karacabey halkının bu takıma sahip çıkması gerekir" diye konuştu.