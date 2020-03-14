Fethiyespor 2-3 Büyükçekmece Tepecikspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 3. Lig 5 gollü maçta kazanan Tepecikspor

Fethiyespor 2-3 | MAÇ SONUCU

Fethiyespor 2-3 Büyükçekmece Tepecikspor | MAÇ SONUCU

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçtır galip gelemeyip Play-Off hattının dışında kalan Fethiyespor, evinde öne geçtiği karşılaşmada 'a 3-2 teslim oldu.

İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 27'nci dakikada Turgay, 47'nci dakikada penaltıdan Tolunay atarken konuk ekip Berkay'ın 7, 71 ve 90'ıncı dakikalardaki golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Fethiyespor 38 puanda kalırken, Büyükçekmece Tepecik 41 puanla Play-Off yarışına ortak oldu.

  1. 14.03.2020
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