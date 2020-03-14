Fethiyespor 2-3 Büyükçekmece Tepecikspor | MAÇ SONUCU

İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 27'nci dakikada Turgay, 47'nci dakikada penaltıdan Tolunay atarken konuk ekip Berkay'ın 7, 71 ve 90'ıncı dakikalardaki golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Fethiyespor 38 puanda kalırken, Büyükçekmece Tepecik 41 puanla Play-Off yarışına ortak oldu.