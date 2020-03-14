Fethiyespor 2-3 Büyükçekmece Tepecikspor | MAÇ SONUCU
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçtır galip gelemeyip Play-Off hattının dışında kalan Fethiyespor, evinde öne geçtiği karşılaşmada Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-2 teslim oldu.
İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 27'nci dakikada Turgay, 47'nci dakikada penaltıdan Tolunay atarken konuk ekip Berkay'ın 7, 71 ve 90'ıncı dakikalardaki golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Fethiyespor 38 puanda kalırken, Büyükçekmece Tepecik 41 puanla Play-Off yarışına ortak oldu.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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