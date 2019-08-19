Otobüse belediye başkanlarının resmini koydu istifa etti

Tahir Ünsal, "Bu fotoğrafların konulması, sağladıkları destekten dolayı benim fikrimdi. Bu kadar eleştirilebileceğini hiç beklemedim. Yanlış yorumlanabileceğini ve siyasete çekilebileceğini ne yazık ki öngöremedim. Yaşadığımız sıkıntıları bilmiş olsaydınız, bu katkının bizler için ne kadar değerli olduğunu ve bu şekilde teşekkürümüzü ifade etmiş olmamızı belki daha anlayışla karşılayabilirdiniz. Kimseye kırgın ya da kızgın değilim" dedi.





