Otobüse belediye başkanlarının resmini koydu istifa etti
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da ilginç bir istifa olayı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulübe tahsis edilen yeni otobüsün giydirmesinde iki siyasetçinin fotoğrafının yer alması taraftarların tepkisini çekti. Takım otobüsünün arka bölümünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğraflarının yer alması sosyal medyada eleştiriye neden olurken, fikir sahibi olduğunu belirten Başkan Vekili Tahir Ünsal istifa etti.
Tahir Ünsal, "Bu fotoğrafların konulması, sağladıkları destekten dolayı benim fikrimdi. Bu kadar eleştirilebileceğini hiç beklemedim. Yanlış yorumlanabileceğini ve siyasete çekilebileceğini ne yazık ki öngöremedim. Yaşadığımız sıkıntıları bilmiş olsaydınız, bu katkının bizler için ne kadar değerli olduğunu ve bu şekilde teşekkürümüzü ifade etmiş olmamızı belki daha anlayışla karşılayabilirdiniz. Kimseye kırgın ya da kızgın değilim" dedi.
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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