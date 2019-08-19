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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Otobüse belediye başkanlarının resmini koydu istifa etti

Otobüse belediye başkanlarının resmini koydu istifa etti

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden 'da ilginç bir istifa olayı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulübe tahsis edilen yeni otobüsün giydirmesinde iki siyasetçinin fotoğrafının yer alması taraftarların tepkisini çekti. Takım otobüsünün arka bölümünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğraflarının yer alması sosyal medyada eleştiriye neden olurken, fikir sahibi olduğunu belirten Başkan Vekili istifa etti.

, "Bu fotoğrafların konulması, sağladıkları destekten dolayı benim fikrimdi. Bu kadar eleştirilebileceğini hiç beklemedim. Yanlış yorumlanabileceğini ve siyasete çekilebileceğini ne yazık ki öngöremedim. Yaşadığımız sıkıntıları bilmiş olsaydınız, bu katkının bizler için ne kadar değerli olduğunu ve bu şekilde teşekkürümüzü ifade etmiş olmamızı belki daha anlayışla karşılayabilirdiniz. Kimseye kırgın ya da kızgın değilim" dedi.


  1. 19.08.2019
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