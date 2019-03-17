Turgutluspor'a tek gol yetti
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Haberleri Turgutluspor'a tek gol yetti

Turgutluspor'a tek gol yetti

Turgutluspor'a tek gol yetti

TFF 3. Lig 3. Grup'un 27. haftasında sahasında konuk ettiği Turgutluspor’a 1-0 yenildi.

Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş x, Can Öztekin x, Agah Kaan Kuloğlu x
: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Oğuzhan xx, Ercüment x (Selim dk. 74 xx), Şefik xx (Serkan Çalık dk. 57 x), Ali Say xx, Osman Berkay xx (Abdulkadir dk. 84 ?), Yakup xx, Ozancan xx, Fatih Çakır xx, Fatih Çolak xx
Turgutluspor: Cihan xx, Kadir x, Fatih x, Mehmet x (Gökhan dk. 77 x), Melih x, Furkan xx, Güner x (Fatih dk. 90 ?), Tayfun x, Zihni x, Necmi x (Şeyhmus dk. 86 ?), Yusuf x
Sarı kartlar: Ercüment, Rıdvan (Fatsa Belediyespor), Kadir, Furkan, Melih (Turgutluspor)
  1. 17.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutluspor'a tek gol yetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN