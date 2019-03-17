Nevşehir'de puanlar paylaşıldı
17 Mart 2019, Pazar
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'de puanlar paylaşıldı

Nevşehir'de puanlar paylaşıldı

Belediyespor Şanlıurfa temsilcisi ’un konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

oynanan karşılaşmada Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. maçın ilk yarısının 29.dakikasında Emre Fırtına ile maçta 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısı da bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol için yüklenen Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca Karaköprü Belediyespor kontra ataktan 78.dakika Emre'nin attığı gol ile maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmayı İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Başkanı Atilla Seçen, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'da takip etti.
  1. 17.03.2019
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