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Türkiye (U21) 0 - 1 İrlanda (U21) | MAÇ SONUCU ÖZETİ

UEFA U21 Şampiyonası Elemelerinde Türkiye U21 Milli Takımı ile İrlanda U21 Milli Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İrlanda U21 Milli Takımı 1 - 0 kazandı. İşte maçın detayları...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 19:41 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 21:47
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Türkiye (U21) 0 - 1 İrlanda (U21) | MAÇ SONUCU ÖZETİ

Grup A'da yer alan Türkiye U21 Milli Takımı ve İrlanda U21 Milli Takımı, UEFA U21 Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf 1 - 0'lık skorla İrlanda U21 Milli Takımı oldu.

MAÇ SONUCU ÖZETİ

İki takımın da gol girişimleri sonuca ulaşmadı ve ilk yarı berabere bitti: 0 - 0

İkinci yarının artan temposunda topu fileler ile buluşturmayı başaran taraf S. Curtis'in golü ile İrlanda U21 Milli Takımı oldu.

Curtis'in golü ile dakika 84'te skor belirlendi ve Ümit Milli Takımımız karşılaşmadan 1 - 0 mağlubiyetle ayrıldı.

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