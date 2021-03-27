Haberler Türkiye Basketbol Ligi TBF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

TBF'den ve 'a ceza!

, ve 'a para cezası verdi. Disiplin kurulundan yapılan açıklamaya göre cezalar, 'nün ihlal edilmesinden dolayı verildi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:08
TBF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

(TBF) Disiplin Kurulu, ve kulüplerine para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, 'nde oynanan - maçında 'ne uyulmamasından dolayı Beşiktaş Kulübüne 18 bin 750 lira para cezası verildiği bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray- müsabakasında da TBF Basketbola Dönüş Protokolü'nün ihlal edilmesinden dolayı Galatasaray Kulübüne 15 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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