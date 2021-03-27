Anadolu Efes 87-80 Aliağa Petkim | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkim Spor'u 87-80 mağlup ederek 25'inci galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkim Spor'u konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efes'te 21 sayı üreten Krunoslav Simon maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Spor'da ise Ian Hummer 15 sayıyla mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkim Spor'u 87-80 mağlup ederek 25'inci galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.