Haberler Türkiye Basketbol Ligi Anadolu Efes 87-80 Aliağa Petkim | MAÇ SONUCU

87-80 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol liginde lider sahasında 'i ağırladı. Karşılaşma lacivert beyazlıların 87-80 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:07
Anadolu Efes 87-80 Aliağa Petkim | MAÇ SONUCU

'nin 26'ncı haftasında , evinde 'u 87-80 mağlup ederek 25'inci galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, Spor'u konuk etti. 'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efes'te 21 sayı üreten maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Spor'da ise 15 sayıyla mücadele etti.

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