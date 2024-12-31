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Haberler Transfer TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim'e İtalya'dan yıldız orta saha! İşte o isim

TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim'e İtalya'dan yıldız orta saha! İşte o isim

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı. 71 yaşındaki teknik adam, ilk transfer hedefi olarak kariyerini İtalya'da sürdüren o yıldızı belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:10
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TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim'e İtalya'dan yıldız orta saha! İşte o isim

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'da bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından takımın başına geçen Fatih Terim, 6 aylık sözleşme imzaladı. Terim, transfer çalışmalarına da başladı ve gündemine önemli bir ismi aldı.

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Foot Mercato'nun haberine göre Al-Shabab, Roma'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i gündemine aldı. Bu sezon sadece 9 maçta forma giyen ve 1 gol atıp 1 asist yapan Paredes, başkent ekibinde ilk tercihlerden biri olmazken takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Leandro Paredes'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Kariyerine Boca Juniors'ta başlayan 30 yaşındaki oyuncu daha önce Chievo, Empoli, Zenit, PSG ve Juventus formaları da giymişti.

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