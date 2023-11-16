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TRANSFER HABERLERİ | Corinthians'lı Gabriel Moscardo İngiliz Devlerini peşine taktı

Son dakika transfer haberleri... İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüperi Chelsea, Arsenal ve Liverpool, Corinthians forması giyen Gabriel Moscardo'nun peşinde. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 12:45
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TRANSFER HABERLERİ | Corinthians'lı Gabriel Moscardo İngiliz Devlerini peşine taktı

Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ta 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo, İngiliz devlerin listesine girmeyi başardı. İngiliz basınından Standard'da yer alan haberde genç futbolcu için Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arsenal ve Liverpool'un genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Aynı haberde yer alan bilgiye göre, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'nin yaptığı 18 milyon sterlinlik teklifini reddeden Corinthians, oyuncuyu 26 milyon sterlinden aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyor.

TRANSFER OLMAK İÇİN SEÇİMİ BEKLİYOR

Corinthians'ın Gabriel Moscardo'nun transferi için 25 Kasım'daki başkanlık seçimini beklediği ve seçimden sonra transfere ilişkin kararın verileceği ifade edildi. Brezilya'da sezonun aralık ayında tamamlanmasının ardından transfer görüşmelerinin hızlanacağı da haberde yer aldı.

18 yaşındaki ön libero bu sezon Corinthias formasıyla 35 maçta forma giydi.

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