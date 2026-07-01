Nwakaeme ve Vişça ile vedalaşıldı, Zubkov AEK'ya, Augusto da Zenit'e satıldı. Yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu sil baştan kuracak olan bordo-mavililer, ilk hamlesini Noah Saviolo'yu kadrosuna katarak yaptı. 22 yaşındaki sol kenar için bonuslarla 11.5 milyon euro bonservis ödenecek. Kanatlar için yerli hamlesi de yapılacak. Gündemdeki öncelikli isimlerden biri tanıdık; Yusuf Sarı. 2019'da Marsilya'dan kadroya katılan gurbetçi sağ kanat, şampiyonluk sezonunun devre arasında Rize'ye gönderilmişti. Sonrasında Adana Demirspor döneminde patlama yapan ve Başakşehir'e giden Yusuf'u, Fatih Tekke özellikle beğeniyor. İstanbul ekibiyle 2028'e kadar kontratı olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yoklamaları başladı. Hem oyuncu tarafıyla iletişim kuruldu hem de Başakşehir'in beklentisi soruldu. Bu transferde takas formülü de gündeme gelebilir.

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Yusuf geçen sezon zaman zaman sakatlık problemleri yaşasa da 28 maçta forma giydi, 1710 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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Değeri 4 milyon euro olan Yusuf, Trabzonspor formasıyla çıktığı 69 maçta 5 gol atmış ve 6 asist yapmıştı