Trabzonspor'dan Fatawu atağı! Onuachu'nun menajeri transferde devrede

Fırtına, sağ kanat transferi için 4 koldan bastırıyor. Gündeminde birçok futbolcu bulunan bordo-mavililerin, İngiltere Championship ekibi Leicester City forması giyen Abdul Fatawu için de görüşmelerini hızlandırdığı öne sürüldü. 22 yaşındaki sağ kanat için ilk temas, Onuachu'nun menajeri aracılığıyla kurulmuştu. Fatawu, modern futbolun aranan profillerinden biri. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen genç oyuncu; hız, teknik ve skor katkısıyla öne çıkıyor. Leicester formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Fatawu, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Toplamda 3 bin 462 dakika sahada kalan oyuncu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

MARKET DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Championship kariyerinde 81 maçta 15 gol ve 20 asistlik katkı sağlayan Fatawu, hem bugüne hem de geleceğe yatırım olarak değerlendiriliyor. Yönetim, transferde farklı formülleri değerlendiriyor. 22 milyon euro'luk değeri nedeniyle Fatawu için kiralama seçeneği ön plana çıkmış durumda. 1.77 boyundaki futbolcunun Leicester City ile 2029 yılında bitecek sözleşmesinde dikkat çeken bir detay da bulunuyor. Satış durumunda bonservisin yüzde 17'sinin eski kulübü Sporting CP'ye ödenecek olması, transfer sürecini daha da karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle Trabzonspor'un kiralama artı satın alma opsiyonlu bir model istediği belirtildi.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Hız ve patlayıcılık: En büyük silahı sürati. Açık alanda çok etkili ve savunma arkasına koşularıyla fark yaratıyor.

Bire birde adam eksiltme: Çalım yeteneği yüksek, rakibini karşısına aldığında sık sık geçebilen bir oyuncu.

Sol ayağının kalitesi: Sağ kanattan içeri kat edip şut çekmeyi veya ara pası vermeyi seviyor.

Yaratıcılık: Takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilen, asist potansiyeli yüksek bir kanat oyuncusu.

Pres gücü: Savunmaya da yardım ediyor ve önde baskı oyununa uyum sağlayabiliyor. Geliştirmesi Gereken Yönleri

Karar verme: Bazen gereğinden fazla çalıma gidiyor ve basit oynaması gereken anlarda top kaybedebiliyor.

İstikrar: Bir maçta çok etkili olurken bazı maçlarda oyundan kopabiliyor.

Son vuruşlar: Gol sayısını artırabilecek potansiyele sahip olsa da bitiriciliğini daha da geliştirmesi gerekiyor.