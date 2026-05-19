Kupa fedakarlığı

Süper Lig'in son maçında Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybeden Trabzonspor, sezonun en kritik virajı olan Ziraat Türkiye Kupası finali için hazırlıklarına hız verdi. Bordo-mavili takımda, dev maç öncesinde en büyük gündem maddesi ise sakat ve cezalı oyuncuların son durumu oldu.

Gençlerbirliği mücadelesinde yer alamayan 7 futbolcunun durumu için sağlık heyeti alarma geçti. Yapılan yoğun tedavi programları ve hummalı çalışmalar sonuç verirken, bu isimlerden en az 5'inin final maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

Kupa finali öncesi takımdaki geri dönüşler şu şekilde netleşti: Savunmanın belkemiği Saviç, yapılacak antrenmanlarda kendisini deneyecek ve sahadaki yerini alıp alamayacağı netlik kazanacak. Sakatlık sürecini atlatan Mustafa Eskihellaç'ın ise bu hafta içi tamamen takıma katılması bekleniyor.

Öte yandan Folcarelli, ağrıları devam etmesine rağmen büyük bir fedakarlık örneği göstererek finalde ne pahasına olursa olsun oynamak istediğini teknik heyete iletti.