Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan transferde Durosinmi harekatı!

Trabzonspor'un İtalya temsilcisi Pisa’dan 23 yaşındaki Rafiu Durosinmi’yi takip ettiği öğrenildi. Bu transferdeki Paul Onuachu detayı ise oldukça dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Forvet hattını yeni sezonda güçlendirecek olan Trabzonspor'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, bordo-mavililerin Pisa'da forma giyen Rafiu Durosinmi'yi istediği belirtildi.

İtalyan kulübü ile Trabzonspor arasında resmi temasların başlayacağı kaydedildi. Nijeryalı golcünün olası bir transfer teklifine sıcak baktığı bildirildi.

1.92 boyundaki golcü için Paul Onuachu'nun önemli bir referans olacağı dile getirildi. Kısa sürede resmi görüşmelerin hız kazanacağı yazıldı.

ÇEKYA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Bu sezonun ara transfer döneminde Çekya kulübü Viktoria Plzen'den İtalya'nın Pisa takımına imza atan Rafiu Durosinmi'nin mutlu olmadığı aktarıldı.

Çizme temsilcisi Pisa ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki forvetin piyasa değeri de 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kariyerindeki esas çıkışı Çekya'da Viktoria Plzen'le yapan 1.92'lik forvet, İtalya'da ise sessiz kaldı. Bu sebepten dolayı ayrılmaya yakın durduğu ve birçok önemli etkenden dolayı Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakacağı ifade edildi.

VIKTORİA PLZEN'DE PARLADI

Rafiu Durosinmi kariyerindeki çıkışı Çekya kulübü Viktoria Plzen'le yaptı. Çekya ekibiyle 85 maçta 35 gol atıp, 10 asist yapan ve 45 gole direkt etki eden Nijeryalı golcü, adından söz ettirdi. Durosinmi, buradaki performansıyla Avrupa'daki birçok kulübün gündemine girdi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Kariyerinde yeni bir çıkış arayan Rafiu Durosinmi için en önemli faktörün Avrupa kupalarında oynamak olduğu belirtildi. Viktoria Plzen döneminde Avrupa kupalarında mücadele eden Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'da da bu şansı yakalamak istiyor. Transfer görüşmelerinde bu faktörün önemli olduğu bildirildi.

PAUL ONUACHU FAKTÖRÜ

Bordo-mavililerin yakından takip ettiği Rafiu Durosinmi için Paul Onuachu'nun etkisi önemli olacak. 1.92'lik dev forvetin Nijeryalı vatandaşı ile aynı takımda buluşmaya sıcak baktığı kaydedildi. 23 yaşındaki forvetin, Onuachu'nun Trabzonspor'daki başarısından da olumlu etkilendiği ifade edildi.

