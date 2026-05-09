CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan dev takas teklifi! Cabral + 15 milyon Euro

Trabzonspor'dan dev takas teklifi! Cabral + 15 milyon Euro

Portekiz devi; Augusto ve Zubkov’u transfer etmek için Fırtına’nın kapısını çaldı. Bordo-mavili yönetimin karşı talebi ise Sidney Cabral + yaklaşık 15 milyon euro oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'dan dev takas teklifi! Cabral + 15 milyon Euro

Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği hız kazandı. Portekiz'in köklü kulübü Benfica, bordo-mavili takımda sergiledikleri performansla dikkat çeken 22 yaşındaki forvet Augusto ve sağ kanat Zubkov'u transfer etmek için resmi temaslara başladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bizzat doğruladığı bu gelişme sonrası, iki kulüp yöneticileri pazarlık masasına oturdu. Karadeniz devi, kapısını çalan Portekiz ekibine şartlarını net bir şekilde iletti. Bordo-mavili kulüp, sözleşmeleri 2029'da bitecek olan iki önemli oyuncusuna karşılık Benfica forması giyen Sidney Cabral'ın bonservisini ve ek olarak yaklaşık 15 milyon Euro'luk bonservis beklediğini karşı tarafa iletti.

AUGUSTO İÇİN BAŞKA TAKIMLAR DA DEVREDE

Benfica cephesinin ise bu parayı yüksek bulduğu ve bedeli aşağı çekebilmek adına pazarlıkları sıkı tuttuğu öğrenildi. Portekiz kulübünün, maliyeti düşürmek amacıyla Trabzonspor'a farklı oyuncuları da içeren alternatif bir takas formülü sunduğu belirtiliyor. Her iki kulübün de orta yolu bulmak ve kendi şartlarını kabul ettirmek için yoğun bir mesai harcadığı, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada Trabzonspor kulübü özellikle Felipe Augusto için farklı takımların da tekliflerinin bulunması nedeniyle aceleci davranmıyor. Bordo mavilliler, Augusto'yu geçtiğimiz yaz döneminde Cercle Brugge kulübünden 5 milyon euro'ya almıştı.

BREZİLYA PAZARI TAKİPTE

Fırtına, bu dönem Avrupa pazarıyla sınırlı kalmayacak. Kulübün scout ekibi, Brezilya'da forma giyen orta saha oyuncularını yerinde takip edecek. Özellikle merkez orta saha ve 8 numara için tempolu, fizik gücü yüksek, oyunun iki yönünü oynayabilen isimlerin izleneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Leao bombası!
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Belediyeden futbolcu maaşı, aileye makam aracı, Özel’e VIP araç
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Oblak operasyonu!
Sallai'ye Premier Lig'den 2 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 00:58
Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması 00:58
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! 00:58
Ederson'un yerine 3 yıldız aday! Ederson'un yerine 3 yıldız aday! 00:58
Aziz Yıldırım'dan çağrı! Aziz Yıldırım'dan çağrı! 00:57
İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! 00:57
Daha Eski
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 00:57
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 00:57
Kartal kabuk değiştirecek! Kartal kabuk değiştirecek! 00:57
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 00:57
Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! 00:57
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! 00:57