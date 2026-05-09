Trabzonspor'dan dev takas teklifi! Cabral + 15 milyon Euro

Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği hız kazandı. Portekiz'in köklü kulübü Benfica, bordo-mavili takımda sergiledikleri performansla dikkat çeken 22 yaşındaki forvet Augusto ve sağ kanat Zubkov'u transfer etmek için resmi temaslara başladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bizzat doğruladığı bu gelişme sonrası, iki kulüp yöneticileri pazarlık masasına oturdu. Karadeniz devi, kapısını çalan Portekiz ekibine şartlarını net bir şekilde iletti. Bordo-mavili kulüp, sözleşmeleri 2029'da bitecek olan iki önemli oyuncusuna karşılık Benfica forması giyen Sidney Cabral'ın bonservisini ve ek olarak yaklaşık 15 milyon Euro'luk bonservis beklediğini karşı tarafa iletti.

AUGUSTO İÇİN BAŞKA TAKIMLAR DA DEVREDE

Benfica cephesinin ise bu parayı yüksek bulduğu ve bedeli aşağı çekebilmek adına pazarlıkları sıkı tuttuğu öğrenildi. Portekiz kulübünün, maliyeti düşürmek amacıyla Trabzonspor'a farklı oyuncuları da içeren alternatif bir takas formülü sunduğu belirtiliyor. Her iki kulübün de orta yolu bulmak ve kendi şartlarını kabul ettirmek için yoğun bir mesai harcadığı, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada Trabzonspor kulübü özellikle Felipe Augusto için farklı takımların da tekliflerinin bulunması nedeniyle aceleci davranmıyor. Bordo mavilliler, Augusto'yu geçtiğimiz yaz döneminde Cercle Brugge kulübünden 5 milyon euro'ya almıştı.

BREZİLYA PAZARI TAKİPTE

Fırtına, bu dönem Avrupa pazarıyla sınırlı kalmayacak. Kulübün scout ekibi, Brezilya'da forma giyen orta saha oyuncularını yerinde takip edecek. Özellikle merkez orta saha ve 8 numara için tempolu, fizik gücü yüksek, oyunun iki yönünü oynayabilen isimlerin izleneceği ifade edildi.