Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Muçi düşüşe geçti

Ernest Muçi, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Trabzonspor'da sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda düşüşe geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Ernest Muçi, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Trabzonspor'da sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda düşüşe geçti. Beşiktaş'tan satın alma opsiyonlu kiralanan Arnavut 10 numara, bordo- mavili takım formasıyla Süper Lig'de 26 maçta 10 gol kaydederken; Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmada 3 gol sevinci yaşadı. Oynadığı 31 karşılaşmada 13 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaparak kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

TAM 10 HAFTADIR SUSKUN

Muçi, sakatlıkları nedeniyle ligde 10 haftadır takımına gol katkısı yapamadı. Bordo-mavili ekipte sezonda 13'üncü ve 22'nci haftaları kapsayan bölümde 10 gol atan Arnavut oyuncu, daha sonra fileleri havalandırmayı başaramadı.

84 GÜNDÜR GOL ATAMIYOR

En son ligde 14 Şubat'ta Trabzon'da oynanan F.Bahçe müsabakasında gol kaydeden Muçi, Beşiktaş derbisinde gol atması durumunda suskunluğunu bozacak. 25 yaşındaki 10 numara ligde 84 gün sonra fileleri havalandırmış olacak.

