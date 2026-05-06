Türkiye Kupası ile veda

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Nwakaeme ve Vişça için geri sayım başladı. Sezon sonunda bordo-mavili kulüple sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncuyla yolların ayrılacağı daha önce açıklanmıştı. Bordomavili ekibin son şampiyonluk kadrosunda yer alan ikili, bu dönem de Türkiye Kupası zaferiyle veda etmeyi hedefliyor.