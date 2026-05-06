Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Dreyer ısrarı!

Yönetim, San Diego forması giyen Anders Dreyer için ilk teması kurdu. MLS ekibi ‘şartlar uyarsa olabilir’ diyerek transfer ateşini yaktı. Dreyer’in değeri 15 milyon euro.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'da yaz transferi için erken düğmeye basıldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan Fırtına'da, belirlenen mevkiler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesinde skorer ve üretken bir isim arayışında olan Karadeniz devi, rotasını sürpriz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Bordo-mavililer, San Diego'nun Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Anders Dreyer'i kadrosuna katmak için ilk teması kurdu. Bordo-mavili kurmayların, 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ve kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

RESMİ TEKLİF İÇİN HAZIRLIK

ABD kulübünden gelen yanıt ise transfer ateşini yaktı. Kulüp yetkilileri, şartların oluşması halinde Dreyer'i satabilecekleri yönünde olumlu bir geri dönüş yaptı. Bu gelişmenin ardından elini çabuk tutmak isteyen Trabzonspor yönetimi, vakit kaybetmeden resmi bir teklif sunmak için hazırlıklara başladı. Yapılacak resmi teklifin ardından kulüpten izin alınarak Dreyer ile masaya oturulacak. Kanat pozisyonunda oldukça etkili bir isim olan Danimarkalı 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan temasta ise henüz istenen aşama kaydedilemedi. Futbolcunun kararına göre alternatifler gündeme gelebilir.

4+1 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Transferin Trabzonspor açısından en zorlayıcı yanını ise oyuncunun sözleşme durumu oluşturuyor. Dreyer, 2025'in Ocak ayında Anderlecht'ten 5.5 milyon euro'ya Diego'ya gitti ve 4+1 yıllık imza attı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Dreyer 2025 ve 2026'da çıktığı 49 maçta 28 kez fileleri sarstı, 20 de asist yaptı.


