Savic için yoğun mesai

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş derbisinde Pina ve Mustafa Eskihellaç kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sağlık ekibi özellikle Savic'in kupadaki yarı final maçına yetişmesi için yoğun mesai harcıyor.