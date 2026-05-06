Onuachu hedefe kilitlendi

Paul Onuachu, sezonun en kritik virajında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı forvet, Beşiktaş derbisinde ise kart cezası nedeniyle forma giyememişti. İkinci yarıda ise tabloyu tersine çeviren 2.01, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray filelerini havalandırarak büyük maçlardaki etkisini gösterdi. Şimdi hedef, Beşiktaş karşısında da gol atarak derbi serisini tamamlamak. Lig genelinde 22 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Onuachu, bu sezon 18 takımlı ligde 13 farklı rakibe gol atmayı başardı. Ancak son haftalarda sessiz kaldı.

O DURDU, FIRTINA DİNDİ

Kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Paul Onuachu, ilk döneminde 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 defa fileleri sarstı. Trendyol Süper Lig'de 66 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Nijer-yalı forvetin skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Zirve yarışında geride kaldı.

SON GOLÜ G.SARAY'A

Paul Onuachu, Trabzonspor'un ligin 28. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbide attığı golün ardından fileleri havalandıramadı. 28. hafta sonunda 67 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren ikinci Fenerbahçe ile aynı puana sahip Karadeniz devi, Onuachu'nun skor katkısı yapamadığı son 4 maçı kazanamadı. 2.01, bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşmada gol atamadı.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Onuachu, ligde 4 maçtır suskun olsa da 22 golle "krallık" yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 gol ile Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor.

GOL ATTIĞI 1 MAÇTA YENİLDİ

Karadeniz devi, Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili ekip, Nijeryalı forvetin fileleri sarstığı maçlarda 43 puan aldı.