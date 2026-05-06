Ömür’den 2.5 milyon euro daha

Fırtına, 01.02.2024 tarihinde Abdülkadir Ömür'ü 2.5 milyon euro'ya Hull City'ye satmıştı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, Ömür'ün sözleşmesi bitmeden Premier Ligi çıkarsa Trabzonspor'a 2.5 milyon euro daha ödeyecek. Ömür'ün Hull ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Hull City, Premier Lig için play-off oynayacak.
