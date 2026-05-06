Göztepe maçı sonrası rakamların dili

1: Trabzonspor, Göztepe'ye rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (5G 3B). 2: Umut Nayir, Şubat 2022'nin (Giresunspor) ardından Süper Lig kariyerinde Göztepe filelerini ikinci kez havalandırdı. 1: Mustafa Eskihellaç, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü (176 maç). Mustafa, Beşiktaş derbisinde oynamayacak. 6: Papara'da oynadığı maçların %33'ünden eşitlikle ayrılan Fırtına (6/16), iç sahada daha yüksek beraberlik oranına sahip olduğu son sezonu 2002/03'te geçirdi (%41; 7/17). 1: Süper Lig'de yabancı meslektaşlarına konuk olduğu son altı maçı kaybetmeyen Fatih Tekke (4G 2B), kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.
